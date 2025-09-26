Trump annuncia nuovi dazi su farmaci mobili e camion dal primo ottobre

È un messaggio senza giri di parole, fedele allo stile diretto che ha sempre contraddistinto Donald Trump: “A partire dal primo ottobre 2025, imporremo dazi del 100% su qualsiasi prodotto farmaceutico di marca o brevettato, a meno che un'azienda non stia costruendo il proprio stabilimento di produzione farmaceutica in America”. L'annuncio, pubblicato su “Truth Social”, la piattaforma cara al presidente, ha già riacceso il dibattito internazionale sulla sovranità economica e sul futuro dell'industria farmaceutica. Dietro le parole di Trump non c'è solo una manovra economica, ma una visione politica chiara: rafforzare la sicurezza nazionale riportando la produzione strategica – in questo caso farmaci e dispositivi sanitari – entro i confini degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion dal primo ottobre

