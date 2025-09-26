trump annuncia nuovi dazi su farmaci camion e mobili

Donald Trump ha annunciato giovedì una nuova serie di dazi che entreranno in vigore dal 1° ottobre. Il provvedimento prevede un’imposta del 100 per cento sui farmaci di marca importati, del 25 per cento sui camion pesanti, del 50 per cento su cucine e mobili da bagno e del 30 per cento sui mobili con imbottitura. I mercati hanno reagito negativamente: Wall Street ha chiuso in calo e le borse asiatiche hanno registrato ribassi, in particolare nel settore farmaceutico. Anche la Camera di commercio statunitense ha criticato la mossa, ricordando che gran parte delle importazioni colpite proviene da Paesi alleati come Messico, Canada, Germania e Giappone. 🔗 Leggi su Lettera43.it

