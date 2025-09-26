Trump annuncia nuovi dazi | farmaci mobili e camion pesanti

Per il presidente Usa continua la strategia "America First" per ridurre la dipendenza estera e riportare la produzione in America L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Trump annuncia nuovi dazi: farmaci, mobili e camion pesanti

