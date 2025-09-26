Trump ancora dazi | Al 100% su farmaci se non saranno prodotti in Usa

(Adnkronos) – Donald Trump rilancia sui dazi. E lo fa annunciando l'introduzione di tariffe del 100% su prodotti farmaceutici di marca, protetti da brevetto, a partire dal primo ottobre se le aziende che li producono non trasferiscono parte della produzione negli Stati Uniti. "Non ci saranno dazi per quei prodotti farmaceutici se sono iniziati i . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: trump - dazi

Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia.

Dazi, Confeuro: “Ue abbia scatto d’orgoglio contro politiche Trump”

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti

Trump, in arrivo nuovi dazi: 100% sui farmaci, 50% sui mobili, 25% sui camion - X Vai su X

L'Ue va incontro a Trump e annuncia dazi sul petrolio russo. Von der Leyen ha deciso di aggirare il veto di Orbán e Fico per costringere Ungheria e Slovacchia a rinunciare al greggio di Vladimir Putin. Di David Carretta - facebook.com Vai su Facebook

Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion - Donald Trump ha annunciato nuovi dazi fino al 100% sui farmaci, che riguarderanno anche camion e mobili prodotti al di fuori degli Stati Uniti. Segnala rainews.it

Trump annuncia nuovi dazi su farmaci, mobili e camion a partire da ottobre - Trump ha annunciato tariffe doganali del 100% sui farmaci di marca e brevettati, salvo aziende che costruiscono stabilimenti in America. Come scrive tg24.sky.it