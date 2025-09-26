Dal 1° ottobre gli Stati Uniti inaugureranno una nuova stagione di tariffe. Donald Trump ha annunciato dazi del 100% sui farmaci di marca, del 25% sui camion pesanti, del 50% sui mobili per cucina e bagno e del 30% sugli imbottiti. Non si tratta di mosse marginali: colpiscono settori che incidono direttamente sulla vita quotidiana, dalla sanità alla logistica fino all’arredo della casa. La formula è sempre la stessa: “Made in Usa first”, anche a costo di scaricare il prezzo sulle famiglie americane e sugli alleati commerciali. L’eccezione promessa ai produttori farmaceutici che “stanno costruendo” stabilimenti negli Stati Uniti conferma la logica punitiva e ricattatoria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Trump alza i dazi: scure su farmaci, camion e mobili. Colpiti settori strategici del Made in Italy