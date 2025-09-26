Trump alza i dazi | scure su farmaci camion e mobili Colpiti settori strategici del Made in Italy
Dal 1° ottobre gli Stati Uniti inaugureranno una nuova stagione di tariffe. Donald Trump ha annunciato dazi del 100% sui farmaci di marca, del 25% sui camion pesanti, del 50% sui mobili per cucina e bagno e del 30% sugli imbottiti. Non si tratta di mosse marginali: colpiscono settori che incidono direttamente sulla vita quotidiana, dalla sanità alla logistica fino all’arredo della casa. La formula è sempre la stessa: “Made in Usa first”, anche a costo di scaricare il prezzo sulle famiglie americane e sugli alleati commerciali. L’eccezione promessa ai produttori farmaceutici che “stanno costruendo” stabilimenti negli Stati Uniti conferma la logica punitiva e ricattatoria. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: trump - alza
Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy e l’impegno rinnovato per il Fatto in Italia.
Trump alza la pressione: “I dazi entreranno in vigore il 1° agosto, basta proroghe”
Trump alza i dazi al 30% sui prodotti europei: una sfida per il Made in Italy ed i nostro rinnovato impegno per il Fatto in Italia.
La Nato alza i toni con la Russia dopo le ultime violazioni dello spazio aereo Ma l’abbattimento dei caccia russi, nonostante le parole di Trump, non sarà mai automatico: verrà fatta una valutazione caso per caso, seppur «in tempo reale» Su @LaStampa - X Vai su X
TRUMP IMPONE UNA TASSA DI 100.000 DOLLARI SUI VISTI LAVORATIVI Il presidente statunitense alza i costi per i visti di lavoro nel settore tecnologico, accusando le aziende di preferire manodopera straniera. Previsto anche un nuovo permesso di soggio - facebook.com Vai su Facebook
Trump alza i dazi: scure su farmaci, camion e mobili. Colpiti settori strategici del Made in Italy - Dal 1° ottobre i dazi di Trump colpiscono farmaci, mobili e camion. Lo riporta lanotiziagiornale.it
Trump ha deciso una nuova ondata di dazi: 100% sui farmaci, 50% sui mobili - Il presidente americano dice di volere fermare "l'invasione di prodotti stranieri". Come scrive today.it