Trump a fianco di Erdogan alla Casa Bianca | Nessuno ne sa più di lui di elezioni truccate – Il video
(Agenzia Vista) Usa, 26 settembre 2025 È un piacere essere con il Presidente turco Erdogan, siamo amici da molto tempo, anche in questi quattro anni, quando ero ingiustamente in esilio. Elezioni truccate. lui conosce le elezioni truccate meglio di chiunque altro. Quando ero in esilio eravamo ancora amici. È sempre un buon modo per scoprire la vera amicizia. È un uomo molto stimato. È molto rispettato nel suo Paese e in tutta Europa e nel mondo. Ha costruito un esercito formidabile e potente, utilizza gran parte del nostro equipaggiamento. È un onore averlo alla Casa Bianca. Pranzeremo insieme. Avremo una grande discussione.
