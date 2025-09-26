La Consob, Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, è l’autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari. Tra le sue competenze rientra la protezione dei risparmiatori, soprattutto in un contesto come quello del trading online, dove i rischi di frodi sono elevati. L’attività di vigilanza si articola su alcuni obiettivi fondamentali: tutelare gli investitori, garantire la fiducia nei mercati, assicurare il corretto funzionamento delle contrattazioni e vigilare sul rispetto delle norme. Nel trading online, ciò significa che solo i soggetti autorizzati possono offrire servizi di investimento al pubblico. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Truffe trading online, come la Consob protegge i risparmiatori