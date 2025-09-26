Truffa del finto maresciallo a Rapolano Terme | due giovani arrestati gioielli restituiti a una 91enne

Due giovani campani arrestati per truffa aggravata ai danni di una 91enne a Rapolano Terme: pedinati per 70 km, gioielli restituiti alla vittima.

truffa del finto maresciallo a rapolano terme due giovani arrestati gioielli restituiti a una 91enne

truffa finto maresciallo rapolanoTruffa del finto maresciallo ai danni di un’anziana, arrestati dalla Polizia un 19enne e un 23enne - Sono stati arrestati in flagranza di reato per truffa aggravata in concorso due giovani di origine campana, di 19 e ... Come scrive orvietosi.it

truffa finto maresciallo rapolanoAnziana truffata dal finto maresciallo, in manette due giovani dopo inseguimento di 70 chilometri - Bloccati sull’A1 nei pressi di Orvieto con i gioielli appena sottratti a una donna di Rapolano Terme. Si legge su msn.com

