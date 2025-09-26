Truffa con sms e telefonate Le avevano svuotato il conto Rintracciato un responsabile

ROMANENGO (Cremona) Trovato truffatore e i soldi, grazie alla tempestività di un’indagine che ha visto i carabinieri di Romanengo agire in fretta e con un ottimo risultato. Una cremasca era stata truffata a giugno con un raggiro compiuto da più persone. La donna era stata convinta a versare 35mila euro su un Iban fornito dal truffatore. Ecco come ha agito il malvivente. La vittima era stata contattata con un messaggio sul suo telefono da un mittente che sembrava essere di una nota società che si occupa di gestire i pagamenti digitali. Il messaggio la invitava a contattare il servizio clienti per chiarimenti su uno strano pagamento che avrebbe eseguito per una cifra di oltre 1. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Truffa con sms e telefonate. Le avevano svuotato il conto. Rintracciato un responsabile

In questa notizia si parla di: truffa - telefonate

Truffa del finto incidente, la Polizia: "Attenzione alle telefonate di finti avvocati o falsi carabinieri. Ecco come agire"

Telefonate da falsi carabinieri, finti messaggi Nexi e bonifici istantanei: la nuova truffa che sta colpendo anche a Como

Le finte telefonate della banca e dei carabinieri: occhio alla truffa che svuota il conto corrente

Nuova truffa con SMS e telefonate false a tema UniCredit: come proteggersi - facebook.com Vai su Facebook

Truffa con sms e telefonate. Le avevano svuotato il conto. Rintracciato un responsabile - I carabinieri sono riusciti a recuperare la somma e a denunciare un quarantunenne residente in Sicilia. Scrive ilgiorno.it

Truffa Flora, telefonate anonime e sms su Whatsapp per ingannare gli utenti: come funziona e perché è pericolosa - Negli ultimi mesi si è diffuso un nuovo raggiro digitale, ribattezzato «truffa Flora», che sfrutta telefonate e messaggi su Whatsapp ... Da msn.com