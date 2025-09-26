truffa aziende per ottenere appalti imprenditore rischia il processo

Secondo le accuse era riuscito ad ottenere, attraverso due ditte di Mirandola, intestate a ‘fidati collaboratori’ eletti a rappresentanti legali, importanti appalti pubblici in due scuole di Ferrara e Reggio Emilia nell’ambito dell’ adeguamento antisismico e dell’ efficientamento energetico. Eppure non era inserito nelle White List; dato non comunicato per poi effettuare una mirata truffa negli appalti ricevuti. Ora a rischiare il processo per i reati di truffa in concorso e trasferimento fraudolento di valori in concorso – reati commessi tra Cavezzo, Viano, Ferrara – è un napoletano di 70 anni residente a Mirandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

