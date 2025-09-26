Truffa aziende per ottenere appalti Imprenditore rischia il processo
Secondo le accuse era riuscito ad ottenere, attraverso due ditte di Mirandola, intestate a ‘fidati collaboratori’ eletti a rappresentanti legali, importanti appalti pubblici in due scuole di Ferrara e Reggio Emilia nell’ambito dell’ adeguamento antisismico e dell’ efficientamento energetico. Eppure non era inserito nelle White List; dato non comunicato per poi effettuare una mirata truffa negli appalti ricevuti. Ora a rischiare il processo per i reati di truffa in concorso e trasferimento fraudolento di valori in concorso – reati commessi tra Cavezzo, Viano, Ferrara – è un napoletano di 70 anni residente a Mirandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Treviso, arrestato il “salvatore” delle aziende: truffa alla Ue
Attenzione alla truffa dei curriculum! L'inganno può essere insidioso soprattutto se aspetti risposte dalle aziende a cui hai inviato il tuo CV. ? Come funziona? Potresti ricevere un messaggio o una chiamata - spesso con voce registrata e da un numero app - facebook.com Vai su Facebook
Truffa su 40 appalti pubblici, 99 indagati in tutta Italia - Finanziaria della Guardia di finanza ha scoperto un meccanismo di false documentazioni per l'aggiudicazione di appalti pubblici condotto da un consorzio già destinatario ... Scrive ansa.it