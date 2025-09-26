Truffa anziano ma lui lo fa arrestare dai carabinieri
Arrestato un 41enne per la tentata truffa del finto carabiniere. 25. Tutto è iniziato mercoledì pomeriggio quando un anziano residente di Bagnacavallo è sceso in strada e ha iniziato ad urlare ’Al ladro’. Le urla del 94enne hanno catturato l’attenzione dei vicini di casa che si sono prodigati per fornirgli assistenza. Una volta appreso dall’anziano che era stato appena derubato e percosso, uno dei vicini ha immediatamente chiamato il 112 riferendo al Carabiniere della Centrale Operativa di Ravenna quanto stesse succedendo. L’operatore, parlando personalmente con la vittima, ha ottenuto una descrizione dell’uomo che poco prima lo aveva derubato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
