Trovati con 14 chili di hashish lungo via Imera due arresti dei carabinieri

26 set 2025

Fermano l'auto in via Imera, ad Agrigento, e durante la perquisizione trovano 14 panetti di hashish dal peso complessivo di 14 chili. Due le persone arrestate, dai carabinieri, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A casa di uno degli arrestati, a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Fermati in via Imera con 14 chili di hashish, arrestati meccanico e disoccupato - In casa del meccanico sono stati trovati altri 300 grammi di hashish, 23 grammi di cocaina, cannabis, soldi e una pistola a salve ... Segnala grandangoloagrigento.it

