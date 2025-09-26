Trovati con 14 chili di hashish lungo via Imera due arresti dei carabinieri

Fermano l'auto in via Imera, ad Agrigento, e durante la perquisizione trovano 14 panetti di hashish dal peso complessivo di 14 chili. Due le persone arrestate, dai carabinieri, per l'ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A casa di uno degli arrestati, a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: trovati - chili

Tradito dal nervosismo, fermato per controllo: trovati 17 chili di artifizi pirotecnici

Via vai sospetto, scatta il blitz della Polizia: oltre 2 chili di cocaina trovati in un freezer

Controlli della polizia stradale sulla Pontina: in un veicolo trovati 430 chili di rame

Controlli a tappeto dei carabinieri nei locali e sulle strade del Lago di Garda e di Endine e nelle valli bergamasche. Nove patenti ritirate in Val Cavallina, trovati 10 chili di alimenti avariati in un locale di Castione della Presolana. - facebook.com Vai su Facebook

Blitz dei carabinieri nel quartiere Borgo: trovati oltre 12 chili di droghe pronte per lo spaccio https://ift.tt/gYhAq9o https://ift.tt/2kXP9NF - X Vai su X

Fermati in via Imera con 14 chili di hashish, arrestati meccanico e disoccupato - In casa del meccanico sono stati trovati altri 300 grammi di hashish, 23 grammi di cocaina, cannabis, soldi e una pistola a salve ... Segnala grandangoloagrigento.it

Aprilia, maxi sequestro di droga: oltre 15 chili di hashish trovati in un’auto - Droga nascosta in auto e strumenti per lo spaccio rinvenuti anche in casa. Secondo latinaquotidiano.it