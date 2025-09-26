Trova online informazioni su un pedofilo bussa alla sua porta e lo uccide poi confessa | Lo meritava
Varun Suresh, 29 anni, è stato arrestato in California per aver ucciso a coltellate il 71enne David Brimmer, ex pastore che nel 1995 fu condannato per abusi su una minore. L'uomo avrebbe cercato informazioni su di lui online e poi avrebbe progettato il suo piano per avvicinarsi e assassinarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Pedofilo adesca 12enne online e fissa un incontro, ad aspettarlo trova una poliziotta in borghese - L'operaio 42enne di Quartu Sant'Elena, in Sardegna, non si aspettava però che al posto della 12enne che aveva adescato ... Da fanpage.it