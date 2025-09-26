Troppo nervoso dopo l' alt dei carabinieri | trasportava cocaina in auto
Ha mostrato un evidente nervosismo durante il posto di blocco, tanto da indurre i carabinieri ad approfondire i controlli. E alla fine è stato trovato con 50 grammi di cocaina. Protagonista un 55enne messinese, arrestato in flagranza di reato ieri sera. La droga è stata sequestrata e poi.
