Troisi Movimento Libero e Autonomo | Gol esperienza finita Serve una nuova strategia per la formazione

" Gol è finito. È il momento di guardare avanti ". Con queste parole dirette e inequivocabili, Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, archivia la stagione del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (il piano nazionale finanziato con i fondi del Pnrr, nato per offrire percorsi di formazione e reinserimento a chi è senza lavoro) e chiede un immediato cambio di rotta a istituzioni e addetti ai lavori. Secondo il Movimento, insistere su richieste di proroga, dopo la conferma dello stop a fine anno del Programma, equivale a un " accanimento terapeutico " che " sottrae tempo prezioso alla costruzione di un futuro sostenibile per la formazione professionale in Campania ".