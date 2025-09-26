Troisi Movimento Libero e Autonomo | Gol esperienza finita Formazione in Campania serve una nuova strategia
“ Gol è finito. È il momento di guardare avanti “. Con queste parole dirette e inequivocabili, Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, archivia la stagione del programma di Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (il piano nazionale finanziato con i fondi del Pnrr, nato per offrire percorsi di formazione e reinserimento a chi è senza lavoro) e chiede un immediato cambio di rotta a istituzioni e addetti ai lavori. Secondo il Movimento, insistere su richieste di proroga, dopo la conferma dello stop a fine anno del Programma, equivale a un “ accanimento terapeutico ” che “ sottrae tempo prezioso alla costruzione di un futuro sostenibile per la formazione professionale in Campania ”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: troisi - movimento
Nicola Troisi alla guida del Mola, il Movimento autonomo delle Scuole di formazione autofinanziate
Formazione professionale, cambio al vertice del movimento libero e autonomo: alla guida arriva Troisi
Formazione Professionale, Troisi (Movimento libero e autonomo): “GOL è finito. Basta accanimento terapeutico”.
In tutta la Campania, gli enti di formazione fanno i conti con la fine del Programma GOL. La voce di Nicola Troisi, segretario del Movimento Libero e Autonomo delle Scuole di Formazione Autofinanziate, invita ad archiviare il passato e a definire, senza indugi, - facebook.com Vai su Facebook
Formazione Professionale, Troisi (Movimento libero e autonomo): “GOL è finito. Basta accanimento terapeutico” - Il segretario dell’associazione delle scuole di formazione campane: “Andare alla disperata ricerca di proroghe toglie solo tempo all’interlocuzione con le istituzioni per rifondare un intero comparto ... Segnala ilroma.net
Cambio de Liderazgo en el Movimiento Autónomo - Alla guida della storica associazione di categoria del comparto della formazione professionale, la più ... ilmattino.it scrive