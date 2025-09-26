Tris di creativi per disegnare la Scuoletta del futuro | ecco il laboratorio di rigenerazione urbana a San Liberatore

Ternitoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dallo scorso 19 settembre e fino al prossimo 3 ottobre San Liberatore di Terni ospita la prima residenza di coprogettazione dedicata alla rigenerazione dell’ex scuola del paese, la “scuoletta”, chiusa da decenni e recentemente acquistata da due famiglie locali per restituirla alla comunità come. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: tris - creativi

Cerca Video su questo argomento: Tris Creativi Disegnare Scuoletta