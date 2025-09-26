Tris d’assi Nava Padellaro e Minoli in arrivo

Giovanni Minoli, Antonio Padellaro, Mariella Nava, sono gli assi in arrivo ad Anghiari e Pieve Santo Stefano per tre incontri " A tu per tu ". " Il Corsaro " associazione culturale di promozione sociale presenta tre serate per altrettanti personaggi con cui conversare appunto A tu per tu. Si parte con Giovanni Minoli, autore televisivo e scrittore in arrivo venerdì 3 ottobre alle 21 all’Auditorum Mascagni del comune di Anghiari. Gli incontri proseguono venerdì 10 ottobre alle 21 con la serata A tu per tu con il giornalista e scrittore Antonio Padellaro sempre all’Auditorum Mascagni di Anghiari e sabato 18 ottobre alle 21 con la cantante Mariella Nava al teatro comunale Papini di Pieve Santo Stefano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

