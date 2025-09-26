Trionfo azzurro in Ruanda | Lorenzo Finn è campione del mondo Under 23!

Gazzetta.it | 26 set 2025

Titolo iridato per il ciclista classe 2006, che al termine di una gara perfetta si porta sul trono del Mondiale Under 23: è il secondo titolo per l'azzurro dopo il campionato junior dell'anno scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

