A Weihai, in Cina, è andata in scena nella notte italiana, senza azzurri al via, la prova riservata alla categoria uomini élite delle World Triathlon Championship Series, corsa su distanza olimpica (1500 metri a nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa): la vittoria è andata allo svizzero Max Studer. L’ elvetico si è imposto con il crono di 1:40:03, andando a precedere il tedesco Henry Graf, il quale si è accomodato alla piazza d’onore in 1:40:27, a 0:24, mentre ha completato il podio lo statunitense John Reed, terzo in 1:40:35, a 0:32. E’ rimasto ai piedi del podio l’ australiano Luke Willian, quarto in 1:40:53, a 0:50, mentre si è saliti oltre il minuto di ritardo con lo statunitense Morgan Pearson, quinto in 1:41:05, a 1:02, davanti allo spagnolo David Cantero Del Campo, sesto in 1:41:10, a 1:07. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Triathlon, l’elvetico Max Studer si impone nella tappa di Weihai delle World Series