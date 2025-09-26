Triathlon Bianca Seregni è nona nelle World Series di Weihai Vince Beth Potter
Bianca Seregni si classifica nona ed è la miglior azzurra nella gara riservata alla categoria donne élite della tappa delle World Triathlon Championship Series disputata a Weihai, in Cina, su distanza olimpica (1500 metri di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa). Vince la britannica Beth Potter, mentre in casa Italia si registrano anche il 12° posto di Verena Steinhauser e la 16ma piazza di Ilaria Zane. La vittoria va alla britannica Beth Potter, che si impone con il crono di 1:51:59, andando a precedere le tedesche Lisa Tertsch, seconda in 1:52:15, a 0:16, e Tanja Neubert, terza in 1:52:19, a 0:20.
