Triathlon Bianca Seregni è nona nelle World Series di Weihai Vince Beth Potter

Oasport.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bianca Seregni si classifica nona ed è la miglior azzurra nella gara riservata alla categoria donne élite della tappa delle World Triathlon Championship Series disputata a Weihai, in Cina, su distanza olimpica (1500 metri di nuoto, 40 km di ciclismo e 10 km di corsa). Vince la britannica Beth Potter, mentre in casa Italia si registrano anche il 12° posto di Verena Steinhauser e la 16ma piazza di Ilaria Zane. La vittoria va alla britannica Beth Potter, che si impone con il crono di 1:51:59, andando a precedere le tedesche Lisa Tertsch, seconda in 1:52:15, a 0:16, e Tanja Neubert, terza in 1:52:19, a 0:20. 🔗 Leggi su Oasport.it

triathlon bianca seregni 232 nona nelle world series di weihai vince beth potter

© Oasport.it - Triathlon, Bianca Seregni è nona nelle World Series di Weihai. Vince Beth Potter

In questa notizia si parla di: triathlon - bianca

Triathlon, doppietta francese nella sprint di Amburgo. Bianca Seregni 26ma

Triathlon, Alessio Crociani oro e Bianca Seregni argento agli Europei sprint di Melilla

triathlon bianca seregni 232Triathlon, Bianca Seregni &#232; nona nelle World Series di Weihai. Vince Beth Potter - Bianca Seregni si classifica nona ed è la miglior azzurra nella gara riservata alla categoria donne élite della tappa delle World Triathlon Championship ... Secondo oasport.it

Bianca Seregni riscrive la storia del triathlon italiano. Testa a Los Angeles 2028 - A 25 anni, ha gareggiato da protagonista ad una Olimpiade, vinto tre tappe di World Cup, ottenuto il miglior piazzamento di sempre dell'Italia nella Serie Mondiale e si appresta ad affrontare il ... Lo riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Triathlon Bianca Seregni 232