Triangolare con prATo e sarzana prima gara alle 18 Cp Grosseto debutto stagionale In via Uranio si gioca il ’Trofeo Mario Parri’

Il Cp Grosseto debutta oggi sulla pista di viale Uranio nella terza edizione del ’ Torneo Città di Grosseto-Trofeo Mario Parri ’, al quale sono stati invitati quest’anno anche la formazione rossonera del Sarzana Hockey e del Prato 1954. Come nelle altre edizioni, il programma della serata prevede un triangolare con partite da 15 minuti a tempo, per l’assegnazione dei premi di squadre e dei tre riconoscimenti speciali, il “Marco Mariotti“ che andrà al miglior giocatore del Città di Grosseto, il “Roberto Guerrini”, preparato per il miglior realizzatore e il “Kiko Salcedo“ (intitolato al primo storico straniero biancorosso, scomparso nelle scorse settimane) che verrà consegnato a chi si è messo in mostra per il suo Fair Play. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

