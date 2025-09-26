Trent' anni di Buon compleanno Elvis ci sono anche gli auguri dei Fast Animals & Slow Kids
Ci sono anche i Fast Animals & Slow Kids tra gli artisti che hanno preso i brani del celebre album "Buon compleanno Elivis" per fare gli "auguri" a Luciano Ligabue. Il disco, quello della consacrazione del rocker di Correggio, compie trent'anni. E per l'occasione è uscito in una versione di cover.
LIGABUE 30 anni di "Buon compleanno Elvis". A 30 anni da Buon compleanno Elvis, l'album simbolo di Ligabue torna con un tributo speciale: Buon compleanno Elvis Covered
Ligabue, "Buon Compleanno Elvis Covered": chi ricanta cosa - Per i 30 anni dall'uscita, "Buon compleanno Elvis" di Luciano Ligabue esce in una nuova versione con con le quattordici tracce del disco reinterpretate e reincise da altrettanti amici e colleghi del c