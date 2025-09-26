Il paesaggio all’alba è stato improvvisamente sconvolto da una scena apocalittica: una collisione tra un treno merci e un camion ha trasformato una tranquilla tratta ferroviaria in un luogo di distruzione e fiamme. Il silenzio rotto solo dai rumori delle squadre di soccorso e dal crepitio delle lamiere arroventate ha lasciato spazio a una rapida operazione di emergenza, mentre una densa colonna di fumo si alzava in cielo, visibile a chilometri di distanza. Deragliamento e incendio: il convoglio in fiamme. L’incidente, avvenuto nei pressi della stazione ha visto il treno merci coinvolto schiantarsi contro un veicolo pesante rimasto bloccato su un passaggio a livello. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Treno si schianta contro un camion, vagoni un fiamme: inferno di fuoco