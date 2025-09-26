Treni dal 29 settembre riprende la circolazione su entrambi i binari tra Voghera e Pavia

Ilsecoloxix.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rfi: “I lavori proseguiranno con interruzioni notturne senza interferire con la circolazione, per poi prevedere una nuova interruzione nel corso della prossima estate 2026”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

treni dal 29 settembre riprende la circolazione su entrambi i binari tra voghera e pavia

© Ilsecoloxix.it - Treni, dal 29 settembre riprende la circolazione su entrambi i binari tra Voghera e Pavia

In questa notizia si parla di: treni - settembre

Firenze-Borgo, tornano i treni. Faentina riaperta dall’8 settembre, ma i disagi non sono ancora finiti

Treni, a settembre ripartono gli scioperi: in arrivo un nuovo stop di 21 ore

Treni, linea Pistoia-Montecatini: raddoppio binari pronto a settembre

treni 29 settembre riprendeTreni, linea Milano-Genova: dal 29 settembre riprende la circolazione su entrambi i binari tra Voghera e Pavia - Rfi: “I lavori proseguiranno con interruzioni notturne senza interferire con la circolazione, per poi prevedere una nuova interruzione nel corso della ... Riporta ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Treni 29 Settembre Riprende