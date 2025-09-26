Treni dal 29 settembre riprende la circolazione su entrambi i binari tra Voghera e Pavia
Rfi: “I lavori proseguiranno con interruzioni notturne senza interferire con la circolazione, per poi prevedere una nuova interruzione nel corso della prossima estate 2026”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: treni - settembre
