Trema Ascoli Piceno terremoto 2.9 nella valle del Tronto

(Adnkronos) – Un scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita alle 5.54 di oggi a Monsampolo del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il movimento tellurico breve ma deciso, è stato percepito da diversi comuni vicini della vallata del Tronto. I dati di Ingv registrano che l'epicentro si trova a 2 km a . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it