Trema Ascoli Piceno terremoto 2.9 nella valle del Tronto
(Adnkronos) – Un scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata avvertita alle 5.54 di oggi a Monsampolo del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. Il movimento tellurico breve ma deciso, è stato percepito da diversi comuni vicini della vallata del Tronto. I dati di Ingv registrano che l'epicentro si trova a 2 km a . Potrebbe interessarti:. Chiara Ferragni, dal fazzoletto agli errori grammaticali: “strategia vincente” da Fazio. Meteo, oggi e domani ancora pioggia e neve per due cicloni in arrivo. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
In questa notizia si parla di: trema - ascoli
TERREMOTO IN UMBRIA, SCOSSA DI MAGNITUDO 3.8 Ieri , sabato 20 settembre, alle 23.11, una scossa di terremoto ha colpito la provincia di Perugia. L’INGV ha registrato una magnitudo di 3.8. Il sisma è stato avvertito anche a Terni, Ascoli Piceno, Teramo - facebook.com Vai su Facebook
Trema Ascoli Piceno, terremoto 2.9 nella valle del Tronto - Il movimento tellurico breve ma deciso, è stato percepito da diversi ... Segnala adnkronos.com
Terremoto a Perugia di magnitudo 3.8 con epicentro Massa Martana, scossa avvertita anche a Teramo e Ascoli - 8 con epicentro vicino Perugia avvertita nel Centro Italia: al momento non si segnalano danni a cose o persone ... Come scrive virgilio.it