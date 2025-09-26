Trema ancora la terra sui Monti Lepini | lieve scossa di terremoto nella notte avvertita però distintamente a Sezze

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nelle prime ore di questa mattina, venerdì 26 settembre, la Sala sismica INGV di Roma ha registrato una scossa di terremoto con epicentro nei pressi di Sezze, in provincia di Latina. I dati ufficiali. Secondo le rilevazioni, il sisma di magnitudo 1.7 si è verificato alle 05:11:04 (ora italiana), con epicentro situato a circa 1 chilometro a nord-ovest di Sezze. Nessun danno segnalato. Con una magnitudo così contenuta, l’evento rientra tra i fenomeni sismici di bassissima entità. Solitamente, scosse di questo tipo non vengono avvertite dalla popolazione e non provocano conseguenze per edifici o persone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

