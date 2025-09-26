Trema ancora la terra sui Monti Lepini | lieve scossa di terremoto nella notte avvertita però distintamente a Sezze
ABBONATI A DAYITALIANEWS Nelle prime ore di questa mattina, venerdì 26 settembre, la Sala sismica INGV di Roma ha registrato una scossa di terremoto con epicentro nei pressi di Sezze, in provincia di Latina. I dati ufficiali. Secondo le rilevazioni, il sisma di magnitudo 1.7 si è verificato alle 05:11:04 (ora italiana), con epicentro situato a circa 1 chilometro a nord-ovest di Sezze. Nessun danno segnalato. Con una magnitudo così contenuta, l’evento rientra tra i fenomeni sismici di bassissima entità. Solitamente, scosse di questo tipo non vengono avvertite dalla popolazione e non provocano conseguenze per edifici o persone. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
In questa notizia si parla di: trema - terra
Terremoto fortissimo, magnitudo 5.7. La terra frana e trema
Terremoto fortissimo, magnitudo 5.7. La terra frana e trema ancora: ci sono morti
Terremoto, trema la terra a Molochio: registrata scossa di magnitudo 3.3
Che paura quando la terra trema! È difficile dormire sonni tranquilli… E se esistesse un sistema costruttivo che protegge sempre le persone e… anche gli edifici? Così se la terra trema gli abitanti sono al sicuro e le case ne escono illese! Ma chi ci di - facebook.com Vai su Facebook
#TG2000 - #Gaza, padre Romanelli: situazione gravissima. La terra trema #16settembre #MedioOriente #GazaCity #Israele #Palestina #Netanyahu #Hamas #Israel #IsraelPalestineconflict #Rubio #Trump #News #TV2000 @Terrasanta_Net @acs_italia @UC - X Vai su X
Partono i lavori sulla “Monti Lepini”, senso unico alternato fino a gennaio - Autunno e inverno, Natale compreso, saranno ancor più caotici a livello di traffico lungo l'ex strada statale Monti Lepini. Segnala ilmessaggero.it
Escursionista solitario perde l'orientamento sui monti Lepini, 65enne recuperato dal soccorso alpino - Ha pensato di fare una escursione in solitaria sui monti Lepini ha ma perso l'orientamento non riuscendo più a trovare il sentiero per tornare alla sua auto. Riporta romatoday.it