Firenze, 26 settembre 2025 - Itinerari alla scoperta delle bellezze e dell'identità della Toscana, tra arte, paesaggi e le eccellenze artigiane. Sono i Trekking dell'Artigianato e le visite in bottega, quest’anno dedicate a Firenze Città della Musica, che tornano ad animare, nel mese di ottobre, borghi e città della regione. Gli eventi sono ideati e realizzati Artex, Centro per l’Artigianato Artistico e Tradizionale della Toscana, in collaborazione con Unicoop Firenze, nell’ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze e in collaborazione con CNA Toscana, Confartigianato Imprese Toscana, con il supporto tecnico di Andare a Zonzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Trekking dell’artigianato e visite in bottega, ecco la Toscana da scoprire