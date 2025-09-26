Tredici Pietro si prepara a Non guardare giù Tour 2025?

Milano, 26 set. (askanews) – Dopo il primo sold out della data di Milano del 9 dicembre ai Magazzini Generali e l’aggiunta di una seconda data nella stessa città, prevista per lunedì 8 dicembre, a oltre due mesi dall’inizio del “Non guardare giù Tour 2025”, Tredici Pietro registra il tutto esaurito anche per gli appuntamenti di Bologna e Roma! Restano disponibili gli ultimi biglietti per il secondo appuntamento a Milano l’8 dicembre sempre ai Magazzini Generali. Il tour, organizzato e promosso da Trident Music, partirà venerdì 5 dicembre 2025 da Bologna, città d’origine di Tredici Pietro, con un live sold out all’Estragon, per proseguire sabato 6 dicembre a Roma nella cornice dell’Hacienda, sempre sold out, e concludersi ai Magazzini Generali di Milano con le date previste l’8 e il 9 dicembre (ultima data sold out). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

