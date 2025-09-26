"È stato un gol importante, non tanto per me, ma per la Maceratese ". Edoardo Ruani pensa al tiro finito in fondo alla rete che ha permesso ai biancorossi di battere il Sora e di assicurarsi i 3 punti in palio muovendo così nel migliore dei modi la classifica. "Eravamo consapevoli di quanto fosse importante la gara – aggiunge – e della necessità di fare punti, ci mancava solo di fare l’ultimo passo perché a livello di prestazione la squadra non ha mai deluso, anche se non c’è stato il conforto del risultato". E adesso si guarda avanti nella consapevolezza che occorre dare continuità ai risultati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tre passi avanti. Ruani: "Maceratese più sicura di sé»