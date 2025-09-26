Tre morti sotto la frana | Condannate la sindaca
Tre anni di reclusione per l’attuale sindaco di Chiesa in Valmalenco Renata Petrella e altrettanti per Elio Dioli, quest’ultimo ex responsabile dell’Ufficio dei lavori pubblici dell’Unione dei Comuni della Valmalenco all’epoca dei fatti e due anni e 6 mesi per i precedenti primi cittadini di Chiesa Miriam Longhini, Cristian Pedrotti e Fabrizio Zanella. Queste le richieste del pm Stefano Latorre ieri in Tribunale a Sondrio, dove dopo tre udienze preliminari ha preso avvio il processo con rito abbreviato e a porte chiuse per i fatti di Chiareggio del 12 agosto 2020 Quel pomeriggio d’estate, il torrente Nevasco scaricò improvvisamente a valle oltre 17mila metri cubi di materiale, travolgendo la strada comunale che porta alla frazione di Chiareggio mentre lì si trovava a transitare una Dacia Sandero con a bordo quattro persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
