Tre ciotole | Elio Germano e Alba Rohrwacher nel mondo di Michela Murgia

(askanews) – Arriva il 9 ottobre nei cinema il film tratto dal libro di Michela Murgia Tre ciotole, diretto dalla regista spagnola Isabel Coixet, con Alba Rohrwacher e Elio Germano. I due attori interpretano una coppia che si separa: lei attraversa il dolore dell'abbandono, che sembra insormontabile, ma un giorno scopre di avere un male incurabile e da lì capisce cosa sia l'amore per la vita e l'amore per se stessa. «Marta è un personaggio che non si ama per niente, all'inizio del film, ma non se ne rende conto», ha spiegato Rohrwacher.

