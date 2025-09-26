Tre ciotole | Elio Germano e Alba Rohrwacher nel mondo di Michela Murgia
(askanews) – Arriva il 9 ottobre nei cinema il film tratto dal libro di Michela Murgia Tre ciotole, diretto dalla regista spagnola Isabel Coixet, con Alba Rohrwacher e Elio Germano. I due attori interpretano una coppia che si separa: lei attraversa il dolore dell’abbandono, che sembra insormontabile, ma un giorno scopre di avere un male incurabile e da lì capisce cosa sia l’amore per la vita e l’amore per se stessa. GUARDA LE FOTO Alba Rohrwacher: La vita, i film, la sorella, l’amore, l’Italia e il mondo. «Marta è un personaggio che non si ama per niente, all’inizio del film, ma non se ne rende conto», ha spiegato Rohrwacher. 🔗 Leggi su Amica.it
In questa notizia si parla di: ciotole - elio
Tre Ciotole: ecco il trailer del film con Alba Rohrwacher e Elio Germano tratto dal romanzo di Michela Murgia
Alba Rohrwacher e Elio Germano nel trailer di Tre Ciotole, il film tratto dal libro di Michela Murgia
Il film "Tre ciotole", dietto dalla regista Isabel Coixet, con Alba Rohrwacher e Elio Germano verrà presentato al Toronto Film Festival 2025.
*Tre Ciotole*: rilasciato il trailer del film con Alba Rohrwacher ed Elio Germano, in arrivo al cinema dal 9 ottobre. Guarda il video e scopri di più nell’articolo. #TreCiotole #AlbaRohrwacher #ElioGermano #Cinema2025 - facebook.com Vai su Facebook
#Treciotole, tutto sul film dal libro di Michela #Murgia con Elio Germano e Alba Rohrwacher - X Vai su X
“Tre Ciotole” di Michela Murgia arriva al cinema in un film con Alba Rohrwacher ed Elio Germano - Poco più di due anni dopo la prematura scomparsa di Michela Murgia e un mese dopo l’anteprima al Toronto International Film Festival, arriva nelle sale italiane Tre ciotole, liberamente tratto dall’om ... Lo riporta msn.com
"Tre ciotole", dal libro di Michela Murgia al film con Alba Rohrwacher ed Elio Germano - Un romanzo diventato testamento, un film che diventa atto d’amore: Tre ciotole arriva al cinema con Alba Rohrwacher ed Elio Germano. Segnala alfemminile.com