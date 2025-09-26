Tre anni senza errori Anche i francesi de Le Figaro celebrano il compleanno del governo Meloni

Arriva dal quotidiano francese “ Le Figaro ” l’ultima promozione per il governo Meloni, dopo quella di ieri dell’inglese “ The Telegraph”. “In tre anni alla guida dell’Italia, il percorso senza errori di Giorgia Meloni”, titola il giornale transalpina, nella ricorrenza dei tre anni dalla vittoria del centrodestra. “Il 25 settembre 2022 Giorgia Meloni vinceva nettamente le elezioni legislative. Tre anni dopo, è saldamente insediata a Palazzo Chigi e il suo governo è già il quarto più longevo della storia della Repubblica italiana”. In Italia, “dove la durata media di un esecutivo dal 1946 non supera i quattordici mesi, arrivare a tre anni è già un’impresa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Tre anni senza errori”. Anche i francesi de “Le Figaro” celebrano il “compleanno” del governo Meloni

