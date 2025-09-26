Travolto e ucciso da un suv in un parcheggio morto un uomo | È stato schiacciato contro una colonna

Un uomo di 48 anni è stato travolto e ucciso da un Suv in un parcheggio a Monzambano (Mantova). Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato contro una colonna. Indagini in corso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Travolto e ucciso da un suv in un parcheggio, morto un uomo: “È stato schiacciato contro una colonna” - Nel corso di questo pomeriggio, venerdì 26 settembre, un uomo di 48 anni è stato travolto e ucciso da un Suv in un parcheggio a Monzambano, un comune in provincia di Mantova. Lo riporta fanpage.it

Schiacciato contro un muro da un suv durante il parcheggio, 48enne muore sul colpo: alla guida un anziano di 84 anni - Un 48enne di nazionalità moldava, residente a Cavriana, è stato travolto e ucciso oggi pomeriggio, 26 settembre, ... Come scrive msn.com