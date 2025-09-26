Travolto da un'auto mentre guida lo scooter Federico Morvillo muore a 29 anni dopo 4 giorni | donati gli organi

È morto dopo 4 giorni in ospedale il 29enne Federico Morvillo, coinvolto in un incidente d'auto a Ospedaletto di Coriano. Gli organi sono stati donati mentre la Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: travolto - auto

Ciclista travolto da un’auto, addio a Mauro Matucci. Due comunità in lutto

Vladyslav Malamen morto a 6 anni travolto da un'auto, il piccolo grande cuore del bambino batterà ancora in un altro petto. Il dono di mamma e papà

Tragedia nella notte: il corpo senza vita di un ciclista, probabilmente travolto da un’auto, trovato in un fosso lungo via delle Acque Alte a Latina

Telequattro Trieste. . TRIESTE | TRAVOLTO IN AUTOSTRADA: TRIESTINO UCCISO DA UN CAMION SULLA TORINO-NOVARA – Travolto sull’autostrada dopo essere finito in panne con auto. Il 53enne Alessandro Glavina, uscito dall’abitacolo, è stato ucciso - facebook.com Vai su Facebook

Cagliari, 18enne muore travolto da auto mentre è in monopattino $cagliari $monopattino $23settembre tgcom24.mediaset.it/cronaca/caglia… - X Vai su X

Travolto da un’auto mentre guida lo scooter, Federico Morvillo muore a 29 anni dopo 4 giorni: donati gli organi - È morto dopo 4 giorni in ospedale il 29enne Federico Morvillo, coinvolto in un incidente d'auto a Ospedaletto di Coriano ... Si legge su fanpage.it

Investimento mortale a Cagliari: ragazzo di 18 anni travolto sul monopattino - Un giovane di 18 anni è stato travolto e ha perso la vita a Cagliari in un tragico incidente mentre era in monopattino. notizie.it scrive