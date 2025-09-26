Travolti dalle onde per un selfie | terrore a Hong Kong durante il tifone Ragasa VIDEO

Il video shock che ha fatto il giro del mondo. Un semplice momento di leggerezza si è trasformato in un incubo a Hong Kong, dove due donne e un bambino sono stati travolti da onde violentissime mentre posavano per delle foto sul lungomare durante il passaggio del tifone Ragasa. Il video, girato nel quartiere di South Horizons, mostra la scena drammatica: i tre cercano di allontanarsi cautamente, ma un’onda gigantesca li raggiunge e li scaraventa con una forza incredibile contro una recinzione metallica. L’acqua, ritirandosi, li lascia a terra, spaesati e in difficoltà. Nel filmato si vede chiaramente la lotta per rialzarsi, in mezzo al panico e all’infuriare della tempesta. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

