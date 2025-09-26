Travolta e uccisa dal treno fissati i funerali di Giulia Ti sei fatta voler bene da tutti
Sono stati fissati i funerali di Giulia Valgimigli, la 25enne morta in un tragico incidente mercoledì sera a Pinarella di Cervia. L'ultimo saluto si terrà sabato pomeriggio alla chiesa di San Giovanni Evangelista, in via Angeloni). La partenza del corteo funebre dalla camera mortuaria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Pinarella di Cervia, ragazza travolta e uccisa da un treno - La 25enne si trovava insieme a un giovane, pare che stessero camminando vicino alla massicciata ferroviaria quando un convoglio l'ha urtata sbattendola contro un ostacolo ... Scrive rainews.it
Forlì in lutto per Giulia Valgimigli travolta dal treno a Pinarella di Cervia - Una scorciatoia imboccata lungo i binari è costata la vita a Giulia Valgimigli, 25 anni, originaria di Forlì. Scrive ravennawebtv.it