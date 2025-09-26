Travolta e uccisa dal treno fissati i funerali di Giulia Ti sei fatta voler bene da tutti

26 set 2025

Sono stati fissati i funerali di Giulia Valgimigli, la 25enne morta in un tragico incidente mercoledì sera a Pinarella di Cervia. L'ultimo saluto si terrà sabato pomeriggio alla chiesa di San Giovanni Evangelista, in via Angeloni). La partenza del corteo funebre dalla camera mortuaria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

travolta uccisa treno fissatiPinarella di Cervia, ragazza travolta e uccisa da un treno - La 25enne si trovava insieme a un giovane, pare che stessero camminando vicino alla massicciata ferroviaria quando un convoglio l'ha urtata sbattendola contro un ostacolo ... Scrive rainews.it

travolta uccisa treno fissatiForlì in lutto per Giulia Valgimigli travolta dal treno a Pinarella di Cervia - Una scorciatoia imboccata lungo i binari è costata la vita a Giulia Valgimigli, 25 anni, originaria di Forlì. Scrive ravennawebtv.it

