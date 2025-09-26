Travolta e uccisa dal treno a Pinarella fissati i funerali di Giulia | Era sempre sorridente

Sono stati fissati i funerali di Giulia Valgimigli, la 25enne morta in un tragico incidente mercoledì sera a Pinarella di Cervia. Si terrà sabato l'ultimo saluto alla giovane forlivese che ha perso la vita dopo l'urto con un treno regionale. Il corteo funebre partirà alle 14.30 dalla camera. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Tragedia a Pinarella: Giulia Valgimigli travolta e uccisa dal treno a 25 anni. Era con un ragazzo sui binari - Incidente nella frazione di Cervia (Ravenna), è successo all'altezza del passaggio a livello di via Malva Sud. Riporta ilrestodelcarlino.it

Chi era Giulia Valgimigli, la forlivese travolta dal treno a Pinarella: “Sempre sorridente” - Per lei uno striscione dei tifosi del Forlì calcio: “Ciao Giulia” ... Scrive ilrestodelcarlino.it