Tratteneva Nicola Mirti mentre il suo amico lo accoltellava a morte | fermato 16enne
È stato fermato dalla polizia di Stato. Si tratta di un ragazzo di 16 anni, ritenuto dagli inquirenti complice di Salvatore Sannino, il 19enne di Mugnano già in carcere per l’omicidio di Nicola Mirti, avvenuto lo scorso 8 giugno all’interno dello stabilimento balneare “Palma Rey” di Castel. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Nicola Mirti accoltellato a Varcaturo, cosa è successo: rissa in spiaggia - La morte piomba improvvisa nel “Palma Rey” in una tranquilla domenica d’inizio giugno. Si legge su ilmattino.it
Nicola Mirti, ucciso a 18 anni a coltellate in spiaggia a Varcaturo: fermato un 19enne per l’omicidio - La Polizia di Stato, che indaga sulla morte del 18enne Nicola Mirti, accoltellato dopo una lite scoppiata su un lido a Varcaturo, ha fermato un 19enne, indiziato dell’omicidio. Segnala fanpage.it