Trasporto aereo oggi lo sciopero | stop di 24 ore e rischio caos voli

Periodicodaily.com | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Giornata calda per il trasporto aereo, oggi venerdì 26 settembre, per una serie di scioperi nazionali del comparto che per l'intera giornata rischiano di paralizzare il settore.  A partire dai lavoratori delle aziende dell'aeroportuale-indotto associate a Confindustria, Federcatering, Assocontrol, Assaereo, Assaeroporti Assohandlers, Assocatering, Assologistica e Faro che incrociano le braccia per 24 ore . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

