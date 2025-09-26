Trasformava il marciapiede di Seregno in una discarica abusiva di rifiuti | denunciata donna comasca
La polizia locale di Seregno ha individuato e denunciato la responsabile dei ripetuti abbandoni di rifiuti registrati in via Solferino. Si tratta di R.P., classe 1967, residente nel Comasco, sorpresa in più occasioni a depositare lungo il marciapiede sacchi di rifiuti domestici e materiali. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In questa notizia si parla di: trasformava - marciapiede
Proseguono i lavori per realizzare finalmente un nuovo marciapiede su via Aurelia Antica. ?L’intervento interessa un tratto di circa 600 metri, tra via Leone XIII e il civico 162, proprio davanti a uno degli ingressi principali di Villa Doria Pamphilj, molto frequenta - facebook.com Vai su Facebook
Seregno, discarica abusiva scovata dai droni: rifiuti abbandonati, tre denunce - Scarti di lavorazioni edili abbandonati in un campo all’interno del parco Grubria. Si legge su ilgiorno.it