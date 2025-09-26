Trasformava il marciapiede di Seregno in una discarica abusiva di rifiuti | denunciata donna comasca

Quicomo.it | 26 set 2025

La polizia locale di Seregno ha individuato e denunciato la responsabile dei ripetuti abbandoni di rifiuti registrati in via Solferino. Si tratta di R.P., classe 1967, residente nel Comasco, sorpresa in più occasioni a depositare lungo il marciapiede sacchi di rifiuti domestici e materiali. 🔗 Leggi su Quicomo.it

