Trasformano un capanno comunale in un monolocale con allaccio abusivo per la luce | 3 denunciati

Cataniatoday.it | 26 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri di Biancavilla, insieme alla polizia locale, hanno svolto un controllo presso la villa comunale di via Vittorio Emanuele, a seguito degli schiamazzi che, soprattutto in orario notturno, provenivano da quel giardino pubblico, disturbando il riposo dei cittadini. Nel perlustrare. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: trasformano - capanno

Biancavilla, trasformano un capanno comunale in casa abusiva con tanto di energia elettrica: tre giovani denunciati

Biancavilla, trasformano un capanno comunale in un monolocale, con tanto di allaccio abusivo per la luce: denunciati - I Carabinieri della Stazione di Biancavilla, insieme alla Polizia Locale, hanno effettuato un controllo presso la villa comunale di via Vittorio Emanuele, a seguito degli schiamazzi che, soprattutto ... Segnala catanianews.it

Cerca Video su questo argomento: Trasformano Capanno Comunale Monolocale