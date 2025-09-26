Trapani badante arrestata per maltrattamenti su un uomo tetraplegico
Le indagini della Polizia. La Squadra Mobile di Trapani ha arrestato una badante di 37 anni, accusata di aver maltrattato l'uomo tetraplegico che avrebbe dovuto assistere. Le indagini hanno fatto emergere condotte vessatorie, morali e fisiche nei confronti della vittima, capace di intendere e di volere ma impossibilitata a comunicare e a svolgere gli atti quotidiani. Le accuse contestate. Secondo quanto ricostruito, i maltrattamenti comprendevano insulti, umiliazioni, schiaffi e pugni, che la donna avrebbe usato come forma di punizione. In alcune circostanze la badante avrebbe anche gettato acqua gelida sul corpo dell'uomo e lo avrebbe costretto a respirare l'odore di una maglia intrisa di urina, aggravando ulteriormente la sua condizione di fragilità.
