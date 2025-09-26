Tragedia tra Voghera e Torrazza Coste | giovane di 27 anni muore in un incidente con lo scooter

ABBONATI A DAYITALIANEWS Lo schianto sulla provinciale tra Voghera e Torrazza Coste. Un ragazzo di 27 anni è morto questa mattina, venerdì 26 settembre, in seguito a un violento incidente stradale avvenuto lungo la provinciale che collega Voghera a Torrazza Coste (Pavia). Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era a bordo del suo scooter quando si è scontrato frontalmente con un’auto. L’impatto è stato devastante: il 27enne sarebbe stato trascinato per alcuni metri, riportando ferite gravissime. I soccorsi e la corsa in ospedale. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori inviati dalla centrale operativa di Areu, con un’auto medica e un’ambulanza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

