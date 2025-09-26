Traffico di rifiuti due condanne Ma l’accusa diventa più leggera
Due condanne, ma con accuse decisamente ridimensionate rispetto all’impianto accusatorio originario. Non più un reato da ecomafia, ma un illecito di natura contravvenzionale nell’ambito delle norme sulla gestione dei rifiuti. È una soddisfazione a metà quella dei difensori delle imputate, due ferraresi di 76 e 49 anni, rispettivamente amministratrice di una società di commercio all’ingrosso di materiale di recupero e dipendente con funzioni amministrative della medesima azienda con sede nel Basso ferrarese. Le due donne erano finite a processo nell’ambito di un’inchiesta della Dda per un presunto giro d’affari milionario legato a cinquemila tonnellate di rifiuti trattate in una maniera ritenuta illecita dagli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
