Tradimento anticipazioni venerdì 26 settembre 2025 | Guzide scopre un segreto su Kahraman rissa tra Tarik e Sezai
Le anticipazioni della puntata di Tradimento in onda stasera, venerdì 26 settembre 2025, su Canale 5. Umit confessa a Zeynep di essersi innamorato di Yesim, Kahraman torna da Oylum e le rivela di aver scoperto chi è la sua vera madre. Mualla cerca di riportare Berhan a casa, ma Oylum la minaccia con. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: tradimento - anticipazioni
Tradimento, anticipazioni turche: Dündar è davvero il figlio di Guzide?
La forza di una donna, anticipazioni del 7 luglio su bahar e il tradimento
La forza di una donna, anticipazioni dal 7 all’11 luglio: Bahar distrutta dopo aver scoperto il tradimento di Sarp
Balene, anticipazioni seconda puntata di domenica 28 settembre 2025 Nella prossima puntata la scoperta di un tradimento e il ritrovamento del computer di Adriana - facebook.com Vai su Facebook
Anticipazioni "Tradimento" stasera, 12 settembre 2025: Oylum dona un rene a Tolga, Kahraman pone fine al matrimonio - X Vai su X
Tradimento, le anticipazioni delle puntate di venerdì 26 settembre - Tradimento, anticipazioni puntate di stasera venerdì 26 settembre 2025 in onda in prima serata: scopri la trama delle puntate. Secondo gazzetta.it
Tradimento, anticipazioni puntate del 26 settembre su Canale 5: Güzide affronta Sezai, spunta la verità su Kahraman - Cosa accadrà negli episodi in onda venerdì 26 settembre su Canale 5? Lo riporta superguidatv.it