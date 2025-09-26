Tradimento anticipazioni puntata di venerdì 3 ottobre 2025 | Sezai scopre che Ipek ha ucciso Serra
Una brutta sorpresa attende Sezai Okuyan nel corso della prossima puntata di Tradimento, in onda su Canale 5, in prima serata, venerdì 3 ottobre 2025. Per costringerlo quanto prima a divorziare da Güzide Özgüder, Tarik Yenersoy mostra a Sezai il video dell’assassinio di Serra Atamano?lu. L’avvocato resta quindi attonito quando scopre che a spingere giù dalle scale la ragazza, procurandole la morte, è stata la figlia Ipek e decide di diseredarla. Ecco le anticipazioni. Tradimento, anticipazioni puntata di venerdì 3 ottobre 2025. Kadriye svela anche a Güzide la verità sulla sua relazione con Tahir Dicleli e approfondisce il suo passato con Sezai. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
