Tradimento anticipazioni 3 ottobre | Kadriye rivela a Guzide la sua relazione con Tahir

Fanpage.it | 26 set 2025

Le anticipazioni della puntata di Tradimento, soap opera turca in onda su Canale5, in programma per venerdì 3 ottobre 2025. Nei nuovi episodi, Kadriye rivela a Guzide la sua storia d'amore con Tahir Dicleli e il passato con Sezai. Ilgin vuole diseredare Dundar. 🔗 Leggi su Fanpage.it

