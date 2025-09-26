Roma, 26 set – A un certo punto della narrazione, non più tardi di qualche mese fa, sembrava che Elon Musk potesse diventare l’uomo nuovo della politica statunitense. Ma, dopo aver lanciato – tanto mediaticamente quanto a livello finanziario – la corsa alla seconda presidenza Trump ed essersi insediato a capo dell’organizzazione governativa temporanea per ridurre sprechi federali e snellire la burocrazia, l’istrionico sudafricano alla fine del mese di maggio ha deciso di ritornare ai suoi affari. Un addio ininfluente. Tesla, SpaceX, Neuralink, OpenAi. Ovvero, come fatto notare a suo tempo da qualche analista, il numero uno di X ha fatto ‘marcia indietro’ per poter nuovamente incidere sul reale secondo il suo modus operandi imprenditoriale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Tra satelliti e media, si ritorna a parlare di Elon Musk?