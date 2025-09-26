Isabella De Cham è tutt'uno con l'arte della pizza fritta e la sua insegna è inscindibile dal quartiere di Napoli in cui si trova. Ecco la storia del nuovo Tre Spicchi nella guida Pizzerie d'Italia 2026. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

© Gamberorosso.it - Tra le stradine del Rione Sanità a Napoli c’è una grande pizza fritta da provare